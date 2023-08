Les Grandes Gueules du Sport du 27 août - 11h/12h

L'intégrale des Grandes Gueules du Sport du dimanche 27 août 2023 Publié le 27/08/2023 Durée : 1:58:21 1:58:21 Chaque samedi et dimanche de 9h30 à 12h00, les "Grandes Gueules du Sport" analysent et débattent de l'actu sport de la semaine. Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux sont entourés de sportifs de renom : David Douillet, Marie Martinod, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Sophie Kamoun, Denis Charvet, Frederic Weis, Olivier Panis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Cyrille Maret, Jérôme Pineau ou Renaud Longuèvre.

Les GG "contre-attaque" : Nouvelle défaite face aux Fidji... Le rugby anglais se meurt ! - 27/08 Publié le 27/08/2023 Durée : 7:04 7:04 La nouvelle séquence des Grandes Gueules du Sport ! Mises dans les cordes pendant toute l'émission, les GG prennent la main : ce sont eux qui choisissent leur débat !

La Seconde des GG : XV de France, Matthieu Jalibert peut-il faire oublier Romain Ntamack ? - 27/08 Publié le 27/08/2023 Durée : 15:22 15:22 Pas de répis pour nos Grandes Gueules du Sport, ils passent la seconde ! L'une des grosses actus sportives décryptée par nos GG.

Les Grandes Gueules du Sport du 27 août - 9h30/11h Publié le 27/08/2023 Durée : 1:13:46 1:13:46 Chaque samedi et dimanche de 9h30 à 12h00, les "Grandes Gueules du Sport" analysent et débattent de l'actu sport de la semaine. Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux sont entourés de sportifs de renom : David Douillet, Marie Martinod, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Sophie Kamoun, Denis Charvet, Frederic Weis, Olivier Panis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Cyrille Maret, Jérôme Pineau ou Renaud Longuèvre.

Le débat caché : Karabatic, fait-il partie du top 5 des plus grands sportifs de l'histoire du sport français ? - 27/08 Publié le 27/08/2023 Durée : 8:01 8:01 Les Grandes Gueules ne savent rien de ce qui les attend... Et pourtant ils vont devoir débattre sur une actu qu'ils vont découvrir en direct !

Le bras de fer des GG : 0 pointé aux mondiaux d'athlétisme à un an des JO, trop tard ou pas ? - 27/08 Publié le 27/08/2023 Durée : 20:42 20:42 Une actu sportive, un débat, et deux camps : c'est le bras de fer des GG ! Nos "Grands Gueules du Sport" s'affrontent à coup d'arguments... Mais à la fin, c'est vous les auditeurs, qui choisissez l'équipe victorieuse !

La Une des GG : PSG/Lens, une équipe est-elle née ? - 27/08 Publié le 27/08/2023 Durée : 19:20 19:20 Pas de temps de s'échauffer, les "Grandes Gueules du Sport" démarrent fort dès 9h30 : la UNE c'est l'actu brûlante du sport, entre infos, analyses et débats.

Le Clash des Grandes Gueules du Sport du 26 Août ! Publié le 26/08/2023 Durée : 4:22 4:22 Le Clash des Grandes Gueules du Sport, c'est le moment chaud de l'émission du jour à ne pas manquer ! Pour ce Samedi 26 Août, le ton monte entre David Douillet, Christophe Cessieux, Denis Charvet et Frédéric Weis... Etre compétiteur signifie-t-il vouloir les écraser ses adversaires ? Pas pour David Douillet...