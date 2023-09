Les Secrets des GGDS : Eric Di Meco, boost de confiance pour Marie Martinod avant les JO de 2014 !

C'est le moment qu'il ne fallait pas manquer dans l'émission du jour... Et ce dimanche 3 Septembre, une polémique entache la préparation du XV de France à 5 jours du Mondial... L'affaire Damien Chalureau. L'ancien rugbyman Bakary Meité, a composé le 32 16 pour réagir !

Chaque samedi et dimanche de 9h30 à 12h00, les "Grandes Gueules du Sport" analysent et débattent de l'actu sport de la semaine. Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux sont entourés de sportifs de renom : David Douillet, Marie Martinod, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Sophie Kamoun, Denis Charvet, Frederic Weis, Olivier Panis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Cyrille Maret, Jérôme Pineau ou Renaud Longuèvre.