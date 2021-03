Ligue 1 : "Lyon, Monaco et Lille ont l'effectif pour contrarier le PSG" assure Dupraz

Pour Pascal Dupraz, "Lyon, Monaco et le Losc ont l'effectif pour contrarier le PSG. Et ça c'est nouveau ! Le championnat de France a élevé son niveau. Qui est capable de me donner le score de ce soir ?" Aujourd’hui, le PSG se déplace sur la pelouse de l’OL (21h) pour un match décisif dans la course au titre.