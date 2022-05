Ligue 1 : "Rappelle-toi ce qui s’est passé pour Strasbourg…", l’avenir des Girondins incertain ?

Accroché par Lorient (0-0) à domicile samedi soir, Bordeaux est quasiment condamné à la Ligue 2 (dernier à une journée de la fin du Championnat et trois points de retard sur Metz, barragiste, qui compte une meilleure différence de buts). Une relégation qui a fait réagir les membres des GG du Sport dimanche matin et notamment Christophe Cessieux. "Bordeaux n'a pas cette culture de l'ascenseur. Pour remonter, il faut quelqu'un qui a une vision du football. J'ai l'impression que Lopez et sa bande ne l'ont pas. Rappelle-toi ce qui s’est passé pour Strasbourg qui a connu ce même genre de dégringolade, c’est –à-dire une relégation sportive puis administrative".