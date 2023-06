Malgré Wembanyama, Brun ne croit pas à un futur règne de la France sur le basket mondial

"Les USA ont un réservoir infini. Wembanyama arrive mais on est sur un fin de génération avec Batum et De Colo puis Gobert et Fournier. À lui tout seul, il n'y arrivera pas."

