NBA : Tony Parker au Hall of Fame, "Il a mis la lumière sur le basket français" selon Weis

Tony Parker est devenu le premier joueur français à être intronisé au Hall of Fame de la NBA, un évènement d’une telle ampleur que les Grandes Gueules du sport ne pouvaient pas passer à côté de TP. Tony Parker a-t-il plus marqué l’histoire du basket américain que le basket français ? Fred Weis, Renaud Longuèvre et Ludovic Duchesne en discutent.