Paris-Roubaix : Décaler la course à l’automne ? "On a envie de les envoyer au casse-pipe" s’offusque Brun

Dans un entretien, David Lappartient, le président de l’Union cycliste internationale, a évoqué la possibilité de décaler Paris-Roubaix à l’automne, quand les conditions climatiques seraient plus dantesques, pour plus de spectacle. Dans le studio des Grandes Gueules du sport, le débat a fait rage. L’idée de déplacer la course en fin de saison n’est pas du goût de Stephen Brun. "On a envie de les envoyer au casse-pipe"