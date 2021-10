Pro D2 : Le terrible constat de Sella, légende du club, sur l'incapacité de gagner d'Agen

"On a une économie limitée. Je sens une chape de plomb sur les épaules de tout le monde. On cherche des solutions."

Philippe Sella, figure emblématique du SU Agen, analyse la terrible et très inquiétante série de 36 défaites d'affilée du club agenais.