Réintégration des athlètes russes : "il faut que le CIO soit humain", plaide Longuèvre

C'est la question qui fait grincer des dents : faut-il réintégrer les athlètes russes et biélorusses, et si oui comment ? Alors qu'ils sont exclus de toute compétition internationale depuis l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, en février 2022, le CIO a recommandé fin mars leur réintégration "à titre individuel" en vue des Jeux olympiques de Paris 2024. Pour l'ancienn entraîneur national à l'Insep Renaud Longuèvre, l'instance doit être "humaine". "Exclure les Russes et Biélorusses, c'est s'en prendre aux individus. C'est la double peine. La seule ligne à suivre, c'était de les réintégrer sous bannière neutre", insiste-t-il.