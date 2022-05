Roland-Garros : "Il faut qu’on cultive notre différence" ambitionne Pitkowski

La directrice de la communication de Roland-Garros était l'invitée des GG du Sport dimanche matin. Sarah Pitkowski a évoqué les ambitions du tournoi de la Porte d'Auteuil. "Il faut qu’on cultive notre différence (...). On fait des offres différentes. Ce qui a été fait pendant les qualif’ et qui n’est fait dans aucun autre Grand Chelem, c’est que les deux courts centraux, le Chatrier et le Lenglen, ont été ouverts au public des qualif’. Ils ont vu les plus grandes stars s’entraîner".