Rugby : Gilles Peynoche, président de l'AS Bayonne, répond à ses joueuses en grève

Gilles Peynoche, président de l'AS Bayonne, a répondu à sa joueuse, Mélissa Hannouni, dans les GG du Sport. "La décision des filles nous a, certes, blessés, mais la réaction du CA était de répondre aux attentes des 'Élite 1' où on a un problème de sécurité." Les joueuses avaient décidé de faire grève et de ne pas disputer un match de coupe de France afin de protester contre leurs conditions d’entraînement et le manque d’investissement du club envers la section féminine. Les dirigeants, qui n’avaient pas digéré cette grève, avaient alors décidé de déclarer forfait pour le reste du championnat.