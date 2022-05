Rugby : Racing-La Rochelle délocalisé à Lens, débat houleux dans Les GG du Sport

"Si tu dois recevoir mais que, parce que tu as décidé de privilégier un groupe de rap à ton équipe de rugby, ton stade n'est pas dispo... et bien tu transmets l'avantage de recevoir à ton adversaire". Christophe Cessieux donne sa solution après la polémique qui entoure la demi-finale de Champions Cup entre le Racing et La Rochelle qui va se jouer à… Lens dimanche (et non dans l’enceinte de Nanterre).