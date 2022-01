Ski alpin : "Il faut prendre encore plus de risques que d'habitude car les courses sont difficiles" explique Adrien Théaux

"Il faut prendre encore plus de risques que d'habitude et se faire violence car les courses sont difficiles."

Adrien Théaux, membre de l'équipe de France de ski alpin, revient sur la sortie du directeur de l'équipe de France de ski alpin qui demande plus de risques.