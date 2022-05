Tennis : "Roland-Garros n'a pas besoin d'une belle histoire à la française" estime Bartoli

Le tournoi de Roland-Garros débute dimanche et les Français ne devraient pas illuminer la quinzaine parisienne. Pas un problème pour Marion Bartoli. "Non, Roland-Garros n'a pas besoin d'une belle histoire à la française. Alcaraz, Sinner... ces jeunes fascinent au-delà de leurs nationalités et on a envie de voir s'ils vont déboulonner les champions. Aujourd'hui, tu l'as avec eux la belle histoire."