Tennis : "Tu es 121e mondial !", Cessieux ne comprend pas la générosité dont bénéficie Murray

"Oui, tu as été un cador, tu as été numéro 1 mondial mais aujourd'hui tu es 121e mondial et as gagné une dizaine de matches dans l'année"

@ccessieux06 ne comprend pas l'indulgence et la générosité dont bénéficie Andy Murray en obtenant des wild-cards.