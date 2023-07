Tour de France : "D'habitude, tu as toujours un favori mais là, tu ne peux pas savoir" explique Cessieux

"Bien sûr que ça me fait rêver. Je suis incapable de te dire qui va gagner le Tour de France. D'habitude, tu as toujours un favori mais, là, tu ne peux pas savoir." Christophe Cessieux est excité par la perspective du duel entre Pogačar et Vingegaard au #TDFF2023.