Tour de France : Pourquoi Pinot est si populaire ? "Il nous ressemble"

Dans les GG du sport dimanche, Simon Dutin tente d'expliquer l'irrationnel : l'immense popularité et affection dont bénéficie Thibaut Pinot. "L'amour ne s'explique pas. Le Tour, c'est plus qu'une course cycliste, c'est le reflet de la France en été. Pinot nous ressemble, ce n'est pas un simple coureur".