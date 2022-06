Tourist Trophy : "L'Everest, c'est plus de 300 morts", un pilote défend la course moto la plus meurtrière

Trois pilotes dont un français sont décédés cette année lors du Tourist Trophy, un course de moto qui se dispute sur l’île de Man et qui est considérée comme la plus meurtrière du monde. Morgan Govignon, qui a participé deux fois à cette épreuve, raconte ses motivations malgré les risques.