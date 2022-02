VI Nations : Il n’y a plus rien à craindre, Brun s’enflamme pour le XV de France

Sportivement et mentalement, on est trop forts. Il n'y a plus rien à craindre. On est au-dessus des Gallois et des Anglais." Après la belle victoire des Bleus contre l'Écosse, Stephen Brun assure que la France a les cartes en main pour remporter le Tournoi des VI nations.