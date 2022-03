XV de France : La prolongation de Galthié, "un pari" selon Cessieux

Christophe Cessieux (Les GG du sport) trouve audacieuse mais pertinente la prolongation de Fabien Galthié jusqu'en 2028 avec le XV de France. "L'amour n'est pas éternel et l'amour d'un sélectionneur pour ses joueurs non plus. C'est un pari, mais ce n'est pas mission impossible."