Zidane ou Benzema... qui a le plus marqué l'histoire du Real Madrid ? (GG du Sport)

Qui a le plus marqué l'histoire du Real Madrid entre Zinédine Zidane et Karim Benzema ? Débat ce dimanche dans les Grandes Gueules du Sport. Fred Hermel et Marion Bartoli penche pour Zizou, Fred Weis vote lui KB9.