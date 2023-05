Les Paris 100% Foot du 4 mai 2023

Tous les jours, les conseils et pronostics de la Dream Team

Les pronostics de Christophe Paillet et Stephen Brun sur le game 2 entre Boston et Philadelphie !

Les pronostics de Christophe Paillet, Eric Di Meco et Lionel Charbonnier sur le dernier match de la 33e journée de Ligue 1 : Brest - Nantes !

Les pronostics de Christophe Paillet et Eric Salliot sur les quarts de finale ATP et WTA de Madrid !

Les pronostics de Christophe Paillet et Stephen Brun sur la suite des playoffs de NBA : Golden State - L.A. Lakers et New York - Miami.