Les Paris RMC du dimanche 13 août 2023

La Dream Team Sport de RMC vous donne tous ses conseils sur les différents paris à faire ce week-end sur les matchs de foot de Ligue 1 et des autres championnats, ainsi que les autres compétitions sportives.

Les pronostics de Christophe Paillet et Éric Salliot sur les quarts de finale du tournoi ATP de Toronto !

Les pronostics de Christophe Paillet et Rolland Courbis sur la première affiche de la nouvelle saison de Ligue 1 : Nice - Lille !

Les pronostics de Christophe Paillet et Eric Salliot sur le troisième tour du tournoi ATP de Toronto !

Les pronostics de Christophe Paillet et Rolland Courbis sur Panathinaïkós - Marseille !

Les pronostics de Christophe Paillet et Eric Salliot sur le deuxième tour du tournoi ATP de Toronto !

Les pronostics de Christophe Paillet et Eric Salliot sur les tournois ATP et WTA de Toronto et Montréal !