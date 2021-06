RMC Poker Show - Apo Chantzis revient sur son programme de l’été

Invité du RMC Poker Show ce dimanche, Apo Chantzis a évoqué son programme de l’été ainsi que la plupart des tournois à jouer en France. De quoi donner le sourire à tous les fans de poker, après plus d’un an passé sans tournoi en live à cause de la crise sanitaire.