RMC Poker Show - Après une petite pause, Romain Lewis prêt à "repartir à fond"

Avec les conditions sanitaires que nous connaissons, la pratique du poker en live est devenue plus que rare depuis plus d’un an. Alors le RMC Poker Show a décidé de prendre des nouvelles de certains membres de la Team Winamax. Ce dimanche, c’est Romain Lewis qui revient sur l’année écoulée.