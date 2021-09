RMC Poker Show – Arnaud Enselme triomphe aux WSOP et remporte un 25e bracelet pour la France

La France triomphe aux World Series of Poker. Arnaud Enselme a remporté le 25e bracelet tricolore, où il a conquis l’Event #33 The Closer à 500$ l’entrée. Le Français s’est imposé sur un field de plus de 7000 entrants. "J’ai joué le tournoi comme n’importe lequel, sans attente particulière. Que ce soit un tournoi à 500 euros ou à 50 euros, je le joue de la même manière et j’essaie de m’adapter aux personnes qui composent la table".