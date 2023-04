RMC Poker Show - Benoit du Pac, comédien de doublage et fan de poker

Benoit du Pac, comédien de doublage et directeur artistique, était dans le RMC Poker Show ce dimanche. Aux côtés de Daniel Riolo et Moundir, la voix française de Luigi dans le dernier « Super Mario Bros » évoque son attrait certain pour le poker.