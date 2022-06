RMC Poker Show - Bruno Fitoussi impatient de participer aux WSOP

Bruno Fitoussi était l’invité du RMC Poker Show ce dimanche soir. Et à quelques heures seulement de son départ pour Las Vegas, le pionnier du poker français n’a pas caché son excitation et son bonheur à l’idée de participer à cette édition 2022 des World Series of Poker.