RMC Poker Show - "Cartes production", le site numéro 1 du matériel de poker en France

Ce dimanche soir, Jay Gavinet et Nicolas Blaise étaient dans le RMC Poker Show. Aux côtés de Daniel Riolo et Moundir, les deux hommes ont présenté leur site « www.cartes-production.com », une boutique en ligne unique dédiée à tous les jeux de cartes et au matériel associé.