RMC Poker Show - Julien Sitbon raconte sa 2ème place au 3000$ Freezout des WSOP

Ce dimanche soir, Julien Sitbon était l’un des invités du RMC Poker Show. Aux côtés de Daniel Riolo et Moundir, et depuis Las Vegas, il est revenu sur sa deuxième place au 3.000$ Freezout des WSOP et sur son mois de juin à 500.000$ de gains.