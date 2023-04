RMC Poker Show : L'Association des Joueurs (ADJ), le tout nouveau "syndicat" pour aider les joueurs

Joueur régulier des clubs parisiens Said Abdel Attey est le fondateur de l'ADJ (Association des Joueurs). Invité de Daniel Riolo et Moundir ce dimanche au RMC Poker Show, il présente son association dont la mission est de protéger, aider les joueurs et leur faire bénéficier de nombreux avantages.