RMC Poker Show - L’interview exclusive de Fedor Holz

Fedor Holz était l’invité exceptionnel du RMC Poker Show ce dimanche soir. Pendant près de 40 minutes, la légende du poker (deux titres WSOP, un titre EPT et plus de 32 millions de dollars de gains) de seulement 28 ans a répondu à toutes les questions de Daniel Riolo et Moundir.