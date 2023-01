RMC Poker Show - "La passion avant tout", Hassan Nashar évoque son style de jeu fantasque

À l’occasion des World Series of Poker organisés là-bas, le RMC Poker Show s’est délocalisé à Marrakech le temps d’une émission. Daniel Riolo et Moundir ont alors reçu Hassan Nashar, un joueur au style de jeu fantasque et sans limites.