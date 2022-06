RMC Poker Show - Le début en fanfare des WSOP, raconté par Grégory Chochon en direct de Vegas

Les World Series of Poker 2022 ont débuté depuis peu à Las Vegas, et à cette occasion, Grégory Chochon était l’invité du RMC Poker Show ce dimanche soir. Aux côtés de Daniel Riolo et Moundir, le patron des WSOP s’est montré très heureux de l’excellent départ de son évènement.