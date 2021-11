RMC Poker Show - Leo Margets revient sur sa belle victoire aux WSOP

Récente vainqueure d’un bracelet aux World Series of Poker (et la seule femme pour cette édition 2021), Leo Margets était l’invitée du RMC Poker Show ce dimanche. L’Espagnole est revenue sur sa victoire lors de l'Event #83 The Closer à 1500$ l'entrée, avec 376.850$ à la clé.