RMC Poker Show - "Ma grosse perf de novembre, un aboutissement", confie Davidi Kitai

Avec les conditions sanitaires que nous connaissons, la pratique du poker en live est devenue plus que rare depuis plus d’un an. Alors le RMC Poker Show a décidé de prendre des nouvelles de certains joueurs. Ce dimanche, c’est Davidi Kitai qui revient sur cette année écoulée.