RMC Poker Show – "Moon Intelligence", l’intelligence artificielle pour prédire les résultats sportifs

Alexandre Luneau et Sébastien Sabic sont de jeunes retraités du poker. Retirés du circuit professionnel, les deux hommes se sont associés et ont créé en 2018 leur entreprise : "Moon Intelligence". L’objectif : tirer parti de l'intelligence artificielle pour prédire les résultats sportifs. Pour cela, Alexandre et Sébastien ont constitué une équipe de scientifiques des données et d'experts du sport pour développer la meilleure modélisation des ligues sportives professionnelles. "Grâce à l’intelligence artificielle, on essaie de battre le marché des paris sportifs" avoue Alexandre.