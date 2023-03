RMC Poker Show - "Un accomplissement sur 10 ans", Moundir revient sur son titre au MPO

La semaine dernière, Moundir a enfin accompli l'un de ses plus beaux rêves, celui d'être sacré sur un tournoi majeur. Il s'est en effet adjugé le titre sur le High Roller du Marrakech Poker Open, pour 60.000€ de gains. Et ce dimanche dans le RMC Poker Show, l'aventurier le plus connu du circuit est revenu sur cette incroyable victoire.