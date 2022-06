Amputation, pensées suicidaires, abandon du monde du foot... le témoignage de Bruno Rodriguez

Amputé de la jambe droite début mars à cause de multiples infiltrations, Bruno Rodriguez, ancien attaquant de Metz, PSG et Bastia, s’est confié à l'émission de RMC "Rothen s'enflamme". Il a raconté ses moments difficiles et le manque de soutien du monde du foot.