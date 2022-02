ASSE : Perrin fait le bilan du mercato des Verts en quête du maintien

Loïc Perrin invité de Rothen s'enflamme : "La priorité en début de mercato était de recruter un attaquant, un milieu excentré et un défenseur central. On a fait beaucoup plus de ce qu'on pouvait faire parce qu'on a eu l'opportunité de le faire."