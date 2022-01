CAN 2022 : Rothen compare l'élimination de l'Algérie à celle de la France au Mondial 2002

Jérôme Rothen : "La réussite a fui les Algériens tout au long de la compétition. On a connu ça en France en 2002. Au début, on a eu les occas sur les premiers matches et après c'est parti en vrille."

Nos consultants analysent l'élimination de l'Algérie de la CAN.