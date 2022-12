Coupe du monde 2022 : "C'est grâce à Deschamps qu'on aime cette équipe de France" lance Rothen

"Cela fait dix ans qu'il est là. Il excelle dans la façon de manager son groupe. On aime cette équipe et les joueurs, c'est à mettre à son crédit."

Jérôme Rothen salue la longévité et le travail réalisé par Deschamps depuis son arrivée à la tête des Bleus.