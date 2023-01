Coupe du monde 2022 : "Le point noir de Griezmann et Giroud ? La finale" juge Rothen

"Le point noir, c'est la finale. On attendait que Griezmann ait plus de maîtrise et porte la France. Giroud a été parfois un poids et ça a éclaté en finale"

Jérôme Rothen regrette la finale du Mondial raté de Griezmann et Giroud qui ternit un brin leur bilan respectif.