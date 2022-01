Équipe de France : "Et Gallas ?", Evra gêné d'avoir été nommé capitaine par Domenech (Rothen s'enflamme)

Patrice Evra était l'invité exceptionnel de Rothen s'enflamme sur RMC, le jeudi 13 janvier 2022. Juste avant le coup d'envoi de la Coupe du monde 2010, Raymond Domenech nomme Patrice Evra capitaine de l'équipe de France, en lieu et place de Thierry Henry. Une surprise pour le groupe France, car le vice-capitaine, William Gallas, n'a jamais été concerné. Et au grand regret de Patrice Evra, Gallas va lui en tenir rigueur, et son humeur va rapidement s'assombrir...