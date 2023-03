Equipe de France : Pour Dugarry, Deschamps mérite les critiques dont il est la cible

Les critiques envers Deschamps sont-elles méritées ?

Duga : "Une nouvelle fois, aucun bilan sportif n'a été fait. On ne parle jamais football. Au-delà de la qualité du jeu qui peut et doit être améliorée, sur la forme, il y a tellement de choses qui me dérangent !"