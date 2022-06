Equipe de France : Pour Rothen, Griezmann ne doit plus être titulaire

Griezmann est-il encore un titulaire indiscutable ?

Jérôme Rothen : "Pour moi, non. C'est le leader technique de Deschamps et ça me dérange de le lui donner ce rôle là. J'attends des prestations différentes de sa part, déjà qu'il soit plus décisif."