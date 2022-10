Equipe de France : Rothen a plus de certitudes avec Mbappé que Benzema

"En équipe de France, on a plus de certitudes dans les stars avec Mbappé que Benzema. Il marque plus et est plus décisif que n'importe quel attaquant. Il est essentiel."

Jérôme Rothen est formel : le leader d'attaque des Bleus, c'est Kylian Mbappé