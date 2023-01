Equipe de France : Rothen charge Deschamps sur sa gestion de Benzema

"Il y a eu un réel problème de relation entre Benzema et le corps médical. Didier Deschamps a défendu corps et âme son staff... Il a fait payer au Ballon d'or et meilleur joueur du monde cette relation avec le staff.

Jérome Rothen sur la gestion du cas Benzema par Deschamps