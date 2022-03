Équipe de France : "Sportivement, Giroud est indispensable" estime Rothen

Dans « Rothen s’enflamme » ce lundi soir, et à la veille et la rencontre amicale entre l’équipe de France et l’Afrique du Sud à Lille, Jérôme Rothen a expliqué que selon lui, Olivier Giroud était sportivement indispensable aux Bleus. Tout en rappelant que Mbappé et Benzema restent « largement au-dessus ».