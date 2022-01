Evra et Rothen enterrent la hache de guerre, trois ans après PSG 1-3 Manchester United (Rothen s'enflamme)

Patrice Evra était l'invité exceptionnel de Rothen s'enflamme sur RMC, le jeudi 13 janvier 2022. Le 6 mars 2019, Manchester United s'impose 3-1 sur la pelouse du PSG et se hisse en quarts de finale de la Ligue des champions. Pourtant anciens coéquipiers à Monaco et en équipe de France, Patrice Evra et Jérôme Rothen s'invectivent au Parc des Princes et sur les réseaux sociaux. Trois ans après, les deux hommes réunis sur RMC s'expliquent, et se pardonnent.